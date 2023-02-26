Ирина Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1831
Сын: Михаил Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Николаев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Ефимий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Николаев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно