Ирина Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1831

Сын: Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Николаев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ефимий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Николаев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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