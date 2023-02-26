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Матвей Николаев

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Николай

Мать: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1831

Сын: Михаил Матвеев

Мать ребёнка: Ирина Антонова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ефимий Матвеев

Мать ребёнка: Ирина Антонова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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