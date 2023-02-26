Матвей Николаев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.11.1831
Сын: Михаил Матвеев
Мать ребёнка: Ирина Антонова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Ефимий Матвеев
Мать ребёнка: Ирина Антонова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно