Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Антонов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Антонов

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Антонов

Смерть
Неизвестно
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