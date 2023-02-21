Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Михаил Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Антонов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Антонов
Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Антонов
Смерть
Неизвестно