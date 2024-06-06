Попов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения29.08.1917 ст.
Дата смерти02.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1917 ст.
Отец: Попов Иван Александрович
Мать: Попова Ольга Федоровна
При крещении дали имя Иоанн. Родители: Губернский секретарь Иван Александров Попов и жена его Ольга Федорова; оба православные. Таинство совершил приходский священник Воскресенской церкви с. Василева ... Показать все
Крещение
31.08.1917 ст.
Крестили 31.08.1917. При крещении дали имя Иоанн. Восприемники: Мещанин города Уржума Михаил Гурьянов Заболотский, жена чиновника города Казани Александра Иванова Антонова. Таинство совершил приходск... Показать все
Смерть
02.03.1989