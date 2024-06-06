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Попов Иван Иванович

Место рождения

Чкаловск, город Чкаловск, Нижегородская область

Дата рождения

29.08.1917 ст.

Дата смерти

02.03.1989

Пол

Мужской

Отец

Между 1867 и 1870 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НУ
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Место
Комментарий
Рождение
29.08.1917 ст.

Отец: Попов Иван Александрович

Мать: Попова Ольга Федоровна

Чкаловск, город Чкаловск, Нижегородская область
При крещении дали имя Иоанн. Родители: Губернский секретарь Иван Александров Попов и жена его Ольга Федорова; оба православные. Таинство совершил приходский священник Воскресенской церкви с. Василева ... Показать все
Крещение
31.08.1917 ст.
Чкаловск, город Чкаловск, Нижегородская область
Крестили 31.08.1917. При крещении дали имя Иоанн. Восприемники: Мещанин города Уржума Михаил Гурьянов Заболотский, жена чиновника города Казани Александра Иванова Антонова. Таинство совершил приходск... Показать все
Смерть
02.03.1989
Чкаловск, город Чкаловск, Нижегородская область

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