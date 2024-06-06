Попова Ольга Федоровна 16.03.1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова Ольга Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1891 ст.

Дата смерти

08.02.1926

Пол

Женский

Добавил:

НУ
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Место
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Рождение
16.03.1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

*16.03.1891(а/з о смерти за №5 от 10.02.1926 г.) (в списке членов семьи красноармейцев в 1919г. ей было 30 лет, - ГКУ ГАНО г. Балахна ф. 36 оп. 1 д. 19 л. 108)
Бракосочетание
С 1910 по 1912

Муж: Попов Иван Александрович

Рождение ребёнка
29.09.1913 ст.

Сын: Попов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Александрович

Родители: Губернский секретарь Иван Александров Попов и жена его Ольга Федорова; оба православные. Свящ. Воскресенской церкви с. Василева Слобода Н.М. Соколов с диаконом А. Юрасовым. (ГКУ ЦАНО Ф.570 ... Показать все
Рождение ребёнка
31.10.1914

Сын: Попов Вадим Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Александрович

Чкаловск, город Чкаловск, Нижегородская область
Родители: Губернский секретарь Иван Александров Попов и жена его Ольга Федорова; оба православные. Свящ. Воскресенской церкви с. Василева Слобода Н.М. Соколов с диаконом А. Юрасовым (ГКУ ЦАНО Ф.570 о... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1915 ст.

Сын: Попов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Александрович

Чкаловск, город Чкаловск, Нижегородская область
Родители: Губернский секретарь Иван Александров Попов и жена его Ольга Федорова; оба православные. Таинство совершил приходский священник Воскресенской церкви с. Василева Слобода Н.М. Соколов. (ГКУ Ц... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1917 ст.

Сын: Попов Иван Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Александрович

Чкаловск, город Чкаловск, Нижегородская область
При крещении дали имя Иоанн. Родители: Губернский секретарь Иван Александров Попов и жена его Ольга Федорова; оба православные. Таинство совершил приходский священник Воскресенской церкви с. Василева ... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1924

Дочь: Усова (Попова) Людмила (Розалия) Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Александрович

Рождение ребёнка
11.01.1926

Дочь: Попова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Александрович

Чкаловск, город Чкаловск, Нижегородская область
*11.011926, с. Василево Василевская волость Городецкого уезда Нижегородской губернии (а/з о смерти №45 от 05.11.1926, Василевский сельсовет Василевской волости Нижегородского уезда)
Смерть
08.02.1926
Чкаловск, город Чкаловск, Нижегородская область
Умерла 08.02.1926, домохозяйка, 35 лет, воспаление брюшины, с. Василево Городецкий уезд Нижегородская губерния (а/з о смерти за №5 от 10.02.1926, Ивановский с/с, с. Василево Городецкий уезд)

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