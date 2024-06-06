Попова Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1891 ст.
Дата смерти08.02.1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
16.03.1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
*16.03.1891(а/з о смерти за №5 от 10.02.1926 г.) (в списке членов семьи красноармейцев в 1919г. ей было 30 лет, - ГКУ ГАНО г. Балахна ф. 36 оп. 1 д. 19 л. 108)
Бракосочетание
С 1910 по 1912
Рождение ребёнка
29.09.1913 ст.
Отец ребёнка: Попов Иван Александрович
Родители: Губернский секретарь Иван Александров Попов и жена его Ольга Федорова; оба православные. Свящ. Воскресенской церкви с. Василева Слобода Н.М. Соколов с диаконом А. Юрасовым. (ГКУ ЦАНО Ф.570 ... Показать все
Рождение ребёнка
31.10.1914
Сын: Попов Вадим Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Александрович
Родители: Губернский секретарь Иван Александров Попов и жена его Ольга Федорова; оба православные. Свящ. Воскресенской церкви с. Василева Слобода Н.М. Соколов с диаконом А. Юрасовым (ГКУ ЦАНО Ф.570 о... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1915 ст.
Отец ребёнка: Попов Иван Александрович
Родители: Губернский секретарь Иван Александров Попов и жена его Ольга Федорова; оба православные. Таинство совершил приходский священник Воскресенской церкви с. Василева Слобода Н.М. Соколов. (ГКУ Ц... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1917 ст.
Сын: Попов Иван Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Александрович
При крещении дали имя Иоанн. Родители: Губернский секретарь Иван Александров Попов и жена его Ольга Федорова; оба православные. Таинство совершил приходский священник Воскресенской церкви с. Василева ... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1924
Дочь: Усова (Попова) Людмила (Розалия) Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Александрович
Рождение ребёнка
11.01.1926
Дочь: Попова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Александрович
*11.011926, с. Василево Василевская волость Городецкого уезда Нижегородской губернии (а/з о смерти №45 от 05.11.1926, Василевский сельсовет Василевской волости Нижегородского уезда)
Смерть
08.02.1926
Умерла 08.02.1926, домохозяйка, 35 лет, воспаление брюшины, с. Василево Городецкий уезд Нижегородская губерния (а/з о смерти за №5 от 10.02.1926, Ивановский с/с, с. Василево Городецкий уезд)