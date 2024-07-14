Шолик Тихон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шолик Тихон Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1851 г.р.

Мать

Около 1852 г.р.

Жена

1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1873

Отец: Шоликъ Стефан Романовъ

Мать: Шоликъ (Гринькова) Евдокiя Данилова

Военная служба
1897
Ратник ополчения первого разряда
Бракосочетание
27.01.1897

Жена: Шоликъ (Крыченкова) Гликерiя Павлова

Головеньки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шоликъ (Крыченкова) Гликерiя Павлова

Рождение ребёнка
18.01.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шоликъ (Крыченкова) Гликерiя Павлова

Смерть
Неизвестно

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