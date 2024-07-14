Шолик Тихон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1873
Военная служба
1897
Ратник ополчения первого разряда
Бракосочетание
27.01.1897
Головеньки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1902
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шоликъ (Крыченкова) Гликерiя Павлова
Рождение ребёнка
18.01.1908
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шоликъ (Крыченкова) Гликерiя Павлова
Смерть
Неизвестно