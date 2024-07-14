Шоликъ (Крыченкова) Гликерiя Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1897
Головеньки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1902
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шолик Тихон Степанович
Рождение ребёнка
18.01.1908
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шолик Тихон Степанович
Смерть
Неизвестно