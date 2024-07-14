Шоликъ (Крыченкова) Гликерiя Павлова 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шоликъ (Крыченкова) Гликерiя Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1897

Муж: Шолик Тихон Степанович

Головеньки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шолик Тихон Степанович

Рождение ребёнка
18.01.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шолик Тихон Степанович

Смерть
Неизвестно

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