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(Выходцева) Наталья Николаевна

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Место рождения

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

26.08.1905

Дата смерти

29.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1905

Отец: Выходцев Николай Павлов

Мать: Выходцева (Каргапольцева) Евлампия Ефимова

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
воспр. пос.Камышловского казак Иван Прокофьев Киселев и каз.жена Феоктиста Филиппова Шубина. д. 89 л.д.43-44
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Нестеров Василий Максимович

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Василий Максимович

Рождение ребёнка
06.05.1930

Дочь: Лямкина (Нестерова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Нестеров Василий Максимович

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.11.1933

Дочь: Быкова (Нестерова) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Нестеров Василий Максимович

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Нестерова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Нестеров Василий Максимович

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.04.1939

Сын: Нестеров Яков Васильевич

Отец ребёнка: Нестеров Василий Максимович

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.09.1940

Дочь: Масленкина (Нестерова) Галина

Отец ребёнка: Нестеров Василий Максимович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
29.09.1995
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область

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