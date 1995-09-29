(Выходцева) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения26.08.1905
Дата смерти29.09.1995
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1905
воспр. пос.Камышловского казак Иван Прокофьев Киселев и каз.жена Феоктиста Филиппова Шубина. д. 89 л.д.43-44
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеров Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Нестеров Василий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1930
Дочь: Лямкина (Нестерова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Нестеров Василий Максимович
Рождение ребёнка
07.11.1933
Дочь: Быкова (Нестерова) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Нестеров Василий Максимович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Нестерова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Нестеров Василий Максимович
Рождение ребёнка
01.04.1939
Отец ребёнка: Нестеров Василий Максимович
Рождение ребёнка
17.09.1940
Дочь: Масленкина (Нестерова) Галина
Отец ребёнка: Нестеров Василий Максимович
Смерть
29.09.1995
Похороны
Неизвестно
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область