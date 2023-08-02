Калафат Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Сарра Васильевна
Отец ребёнка: Калафат Василий Иванович
Бракосочетание
До 1821
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Калафат Василий Иванович
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Калафат Серафим Васильевич
Отец ребёнка: Калафат Василий Иванович
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Февронья Васильевна
Отец ребёнка: Калафат Василий Иванович
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Кирикия Васильевна
Отец ребёнка: Калафат Василий Иванович
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Агрепина
Отец ребёнка: Калафат Василий Иванович
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Смерть
Неизвестно