Сергеев Анна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Анна Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Сергеева Екатерина Филимонова

Отец ребёнка: Сергеев Филимон Федотов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Сергеев Харитон Филимонов

Отец ребёнка: Сергеев Филимон Федотов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сергеев Евсей Филимонов

Отец ребёнка: Сергеев Филимон Федотов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Сергеев Филипп Филимонов

Отец ребёнка: Сергеев Филимон Федотов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Сергеева Устинья Филимонова

Отец ребёнка: Сергеев Филимон Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Филимон Федотов

Смерть
Неизвестно
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