Сергеев Анна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Сергеева Екатерина Филимонова
Отец ребёнка: Сергеев Филимон Федотов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Сергеев Харитон Филимонов
Отец ребёнка: Сергеев Филимон Федотов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Сергеев Филимон Федотов
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Сергеев Филимон Федотов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Сергеева Устинья Филимонова
Отец ребёнка: Сергеев Филимон Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно