Сергеев Филимон Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Филимон Федотов

Сергеев Филимон Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Сергеев Федот Иванов

Мать: Сергеев Анна Денисова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Сергеева Екатерина Филимонова

Мать ребёнка: Сергеев Анна Ефимова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Сергеев Харитон Филимонов

Мать ребёнка: Сергеев Анна Ефимова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сергеев Евсей Филимонов

Мать ребёнка: Сергеев Анна Ефимова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Сергеев Филипп Филимонов

Мать ребёнка: Сергеев Анна Ефимова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Сергеева Устинья Филимонова

Мать ребёнка: Сергеев Анна Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеев Анна Ефимова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close