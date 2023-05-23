Сергеев Филимон Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Сергеев Федот Иванов
Мать: Сергеев Анна Денисова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Сергеева Екатерина Филимонова
Мать ребёнка: Сергеев Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Сергеев Харитон Филимонов
Мать ребёнка: Сергеев Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Сергеев Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Сергеев Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Сергеева Устинья Филимонова
Мать ребёнка: Сергеев Анна Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеев Анна Ефимова
Смерть
Неизвестно