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Свечин Иван Филиппович

Место рождения

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Филипп Андреевич

Мать: Агриппина Тимофеевна

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1817

Жена: Свечина Ульяна Андреевна

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Свечин Арсений Иванович

Мать ребёнка: Свечина Ульяна Андреевна

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Свечина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Свечина Ульяна Андреевна

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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