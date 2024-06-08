Свечин Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Филипп Андреевич
Мать: Агриппина Тимофеевна
Бракосочетание
Около 1817
Жена: Свечина Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Свечина Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Свечина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Свечина Ульяна Андреевна
Смерть
Неизвестно