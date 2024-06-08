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Свечин Арсений Иванович

Место рождения

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Свечин Иван Филиппович

Мать: Свечина Ульяна Андреевна

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Свечин Яков Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Свечин Федор Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Свечин Константин Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Свечин Александр Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1885
Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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