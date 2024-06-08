Свечин Арсений Иванович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Свечин Иван Филиппович
Мать: Свечина Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Свечин Константин Арсеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Свечин Александр Арсеньевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1885