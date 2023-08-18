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Сумароков Николай Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Сумароков Леонтий

Мать: Сумарокова Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
28.05.1926

Дочь: Шутикова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Сумарокова Евдокия Георгиевна

Елшанка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.01.1929

Сын: Сумароков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Сумарокова Евдокия Георгиевна

Смерть
1942

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