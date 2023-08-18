Сумароков Николай Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1942
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Сумароков Леонтий
Рождение ребёнка
28.05.1926
Дочь: Шутикова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Сумарокова Евдокия Георгиевна
Елшанка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.01.1929
Сын: Сумароков Иван Николаевич
Мать ребёнка: Сумарокова Евдокия Георгиевна
Смерть
1942