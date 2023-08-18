Сумарокова Евдокия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1900
Дата смерти12.11.1962
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1900
Отец: Фирстов Егор / Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1926
Дочь: Шутикова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Сумароков Николай Леонтьевич
Елшанка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.01.1929
Сын: Сумароков Иван Николаевич
Отец ребёнка: Сумароков Николай Леонтьевич
Смерть
12.11.1962