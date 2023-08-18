Сумарокова Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумарокова Евдокия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1900

Дата смерти

12.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1900

Отец: Фирстов Егор / Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1926

Дочь: Шутикова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Сумароков Николай Леонтьевич

Елшанка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.01.1929

Сын: Сумароков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Сумароков Николай Леонтьевич

Смерть
12.11.1962
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