Шутикова Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.05.1926
Дата смерти23.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1926
Рождение ребёнка
22.01.1951
Дочь: Шумилина Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Шутиков Григорий Иванович
Благодатное, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.04.?
Дочь: Шутикова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Шутиков Григорий Иванович
Смерть
23.02.2012
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область