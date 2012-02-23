Шутикова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутикова Мария Николаевна

Шутикова Мария Николаевна

Место рождения

Елшанка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

28.05.1926

Дата смерти

23.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1926

Отец: Сумароков Николай Леонтьевич

Мать: Сумарокова Евдокия Георгиевна

Елшанка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.01.1951

Дочь: Шумилина Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Шутиков Григорий Иванович

Благодатное, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.04.?

Дочь: Шутикова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Шутиков Григорий Иванович

Смерть
23.02.2012
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close