Будная (Бабкина) Агрипина Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения?.07.1896 ст.
Дата смерти25.11.1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1896 ст.
Отец: Бабкин Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1920
Дочь: Трепакова (Будная) Галина Орестовна
Отец ребёнка: Будный Орест Леонтьевич (Львович)
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
25.11.1954
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Нарушение мозгового кровообращения