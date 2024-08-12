Будная (Бабкина) Агрипина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудная (Бабкина) Агрипина Прокопьевна

Будная (Бабкина) Агрипина Прокопьевна

avatar

Место рождения

Тюменево, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

?.07.1896 ст.

Дата смерти

25.11.1954

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1896 ст.

Отец: Бабкин Прокопий

Мать: не указана

Тюменево, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будный Орест Леонтьевич (Львович)

Рождение ребёнка
06.01.1920

Дочь: Трепакова (Будная) Галина Орестовна

Отец ребёнка: Будный Орест Леонтьевич (Львович)

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
25.11.1954
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Нарушение мозгового кровообращения

Мы используем куки для улучшения работы сайта.