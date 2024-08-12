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Будный Орест Леонтьевич (Львович)

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

1881 ст.

Дата смерти

02.02.1932

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.

Отец: Будный Лев (Леонтий)

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будная (Бабкина) Агрипина Прокопьевна

Рождение ребёнка
06.01.1920

Дочь: Трепакова (Будная) Галина Орестовна

Мать ребёнка: Будная (Бабкина) Агрипина Прокопьевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
02.02.1932
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Приговор к ВМН, дата исполнения приговора не указана, скорее всего, в тот же день

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