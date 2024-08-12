Будный Орест Леонтьевич (Львович)
Место рождения
Дата рождения1881 ст.
Дата смерти02.02.1932
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.
Отец: Будный Лев (Леонтий)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1920
Дочь: Трепакова (Будная) Галина Орестовна
Мать ребёнка: Будная (Бабкина) Агрипина Прокопьевна
Смерть
02.02.1932
Приговор к ВМН, дата исполнения приговора не указана, скорее всего, в тот же день