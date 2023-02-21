Караваев Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1974
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1974
Отец: Караваев Владимир
Мать: Караваева Любовь
Рождение ребёнка
07.11.1998
Сын: Караваев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Караваева Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
10.11.2002
Дочь: Караваева Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Караваева Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
04.09.2007
Сын: Караваев Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Караваева Ольга Федоровна
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно