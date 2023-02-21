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Караваев Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1974

Отец: Караваев Владимир

Мать: Караваева Любовь

Рождение ребёнка
07.11.1998

Сын: Караваев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Караваева Ольга Федоровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.11.2002

Дочь: Караваева Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Караваева Ольга Федоровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.09.2007

Сын: Караваев Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Караваева Ольга Федоровна

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караваева Ольга Федоровна

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