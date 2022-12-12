Караваева (Захарова) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караваева (Захарова) Ольга Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1974

Отец: Захаров Федор

Мать: Захарова Рита

Рождение ребёнка
07.11.1998

Сын: Караваев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Караваев Сергей Владимирович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.11.2002

Дочь: Караваева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Караваев Сергей Владимирович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.09.2007

Сын: Караваев Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Караваев Сергей Владимирович

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караваев Сергей Владимирович

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