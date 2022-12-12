Караваева (Захарова) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1974
Отец: Захаров Федор
Мать: Захарова Рита
Рождение ребёнка
07.11.1998
Сын: Караваев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Караваев Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
10.11.2002
Дочь: Караваева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Караваев Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
04.09.2007
Сын: Караваев Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Караваев Сергей Владимирович
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно