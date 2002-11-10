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Караваева Анна Сергеевна
Караваева Анна Сергеевна
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Место рождения
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
Дата рождения
10.11.2002
Пол
Женский
Отец
Караваев Сергей Владимирович
1974 г.р.
Мать
Караваева (Захарова) Ольга Федоровна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.2002
Отец:
Караваев Сергей Владимирович
Мать:
Караваева Ольга Федоровна
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
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