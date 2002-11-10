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Караваева Анна Сергеевна

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.11.2002

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.2002

Отец: Караваев Сергей Владимирович

Мать: Караваева Ольга Федоровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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