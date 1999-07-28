Сафронова-Мещерякова (Слепнева) Пелагея Степановна
Место рожденияКротково, Ульяновская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.07.1999
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Кротково, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1941
Сын: Сафронов Виктор Викторович
Отец ребёнка: Сафронов Виктор
Тушино, Сенгилеевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Потопиха, Сенгилеевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мещерякова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Мещеряков Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мещеряков Павел
Сенгилей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мещеряков Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафронов Виктор
Смерть
28.07.1999
Потапиха, Сенгилеевский район