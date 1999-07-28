Сафронова-Мещерякова (Слепнева) Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафронова-Мещерякова (Слепнева) Пелагея Степановна

Сафронова-Мещерякова (Слепнева) Пелагея Степановна

Место рождения

Кротково, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.07.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слепнев Степан Иофанович

Мать: Слепнева Наталья Степановна

Кротково, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Сафронов Виктор Викторович

Отец ребёнка: Сафронов Виктор

Тушино, Сенгилеевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Юрий Павлович

Отец ребёнка: не указан

Потопиха, Сенгилеевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещерякова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Мещеряков Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Юрий Павлович

Отец ребёнка: Мещеряков Павел

Сенгилей
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещеряков Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Виктор

Смерть
28.07.1999
Потапиха, Сенгилеевский район
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close