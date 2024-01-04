Мещеряков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещеряков Павел

Место рождения

Потапиха, Сенгилеевский

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Потапиха, Сенгилеевский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещерякова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Сафронова-Мещерякова Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Юрий Павлович

Мать ребёнка: Сафронова-Мещерякова Пелагея Степановна

Сенгилей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова-Мещерякова Пелагея Степановна

Смерть
Неизвестно
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