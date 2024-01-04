Мещеряков Павел
Место рожденияПотапиха, Сенгилеевский
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мещерякова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Сафронова-Мещерякова Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сафронова-Мещерякова Пелагея Степановна
Сенгилей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно