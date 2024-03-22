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Теплов Сергей Прохоров

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

04.09.1901 ст.

Дата смерти

27.06.1903 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

С 1868 по 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1901 ст.

Отец: Теплов Прохор Дмитриевич

Мать: Теплова Мария Гавриловна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники того же села запасной рядовой Денис Иванов Бардуков и крестьянская дочь девица Параскева Гурева Постникова.
Смерть
27.06.1903 ст.
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 221 Умер 2 года от коклюша
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