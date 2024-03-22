Теплов Сергей Прохоров
Место рождения
Дата рождения04.09.1901 ст.
Дата смерти27.06.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.09.1901 ст.
Отец: Теплов Прохор Дмитриевич
Мать: Теплова Мария Гавриловна
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники того же села запасной рядовой Денис Иванов Бардуков и крестьянская дочь девица Параскева Гурева Постникова.
Смерть
27.06.1903 ст.
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 221 Умер 2 года от коклюша