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Теплов Прохор Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1899 ст.

Сын: Теплов Андрей Прохоров

Мать ребёнка: Теплова Мария Гавриловна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники - с. Осколковского крестьянин Иван Егоров Гутров и крестьянская жена Евдокия Николаева Постникова
Рождение ребёнка
04.09.1901 ст.

Сын: Теплов Сергей Прохоров

Мать ребёнка: Теплова Мария Гавриловна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники того же села запасной рядовой Денис Иванов Бардуков и крестьянская дочь девица Параскева Гурева Постникова.
Рождение ребёнка
14.04.1904 ст.

Дочь: Теплова Агапия Прохорова

Мать ребёнка: Теплова Мария Гавриловна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-660 (ГААК, г. Барнаул). Лист 10. Воспреемники Воронежской губернии ... Владимир Осипов Трухманов и крестьянская дочь девица с. Осколковского Параскева емельянова Постникова
Рождение ребёнка
07.11.1906 ст.

Сын: Теплов Федор Прохоров

Мать ребёнка: Теплова Мария Гавриловна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 32. Запасной рядовой Прохор Дмитриев Теплов и законная жена Мария Гаврилова. Воспреемники того же села крестьянин Михаил Лукин Петров и крестьянская дочь девица Пара... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Сын: Теплов Василий Прохорович

Мать ребёнка: Теплова Мария Гавриловна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Дочь: Теплова Анастасия Прохоровна

Мать ребёнка: Теплова Мария Гавриловна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупина Пелогея Прохоровна

Мать ребёнка: Теплова Мария Гавриловна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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