Теплов Прохор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1899 ст.
Мать ребёнка: Теплова Мария Гавриловна
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники - с. Осколковского крестьянин Иван Егоров Гутров и крестьянская жена Евдокия Николаева Постникова
Рождение ребёнка
04.09.1901 ст.
Мать ребёнка: Теплова Мария Гавриловна
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники того же села запасной рядовой Денис Иванов Бардуков и крестьянская дочь девица Параскева Гурева Постникова.
Рождение ребёнка
14.04.1904 ст.
Дочь: Теплова Агапия Прохорова
Мать ребёнка: Теплова Мария Гавриловна
144-6-660 (ГААК, г. Барнаул). Лист 10. Воспреемники Воронежской губернии ... Владимир Осипов Трухманов и крестьянская дочь девица с. Осколковского Параскева емельянова Постникова
Рождение ребёнка
07.11.1906 ст.
Мать ребёнка: Теплова Мария Гавриловна
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 32. Запасной рядовой Прохор Дмитриев Теплов и законная жена Мария Гаврилова. Воспреемники того же села крестьянин Михаил Лукин Петров и крестьянская дочь девица Пара... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.
Сын: Теплов Василий Прохорович
Мать ребёнка: Теплова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Дочь: Теплова Анастасия Прохоровна
Мать ребёнка: Теплова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Пелогея Прохоровна
Мать ребёнка: Теплова Мария Гавриловна
Смерть
Неизвестно