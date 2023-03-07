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Теплова Агапия Прохорова

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.04.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1904 ст.

Отец: Теплов Прохор Дмитриевич

Мать: Теплова Мария Гавриловна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-660 (ГААК, г. Барнаул). Лист 10. Воспреемники Воронежской губернии ... Владимир Осипов Трухманов и крестьянская дочь девица с. Осколковского Параскева емельянова Постникова
Смерть
Неизвестно
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