Теплова Агапия Прохорова
Место рождения
Дата рождения14.04.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.04.1904 ст.
Отец: Теплов Прохор Дмитриевич
Мать: Теплова Мария Гавриловна
144-6-660 (ГААК, г. Барнаул). Лист 10. Воспреемники Воронежской губернии ... Владимир Осипов Трухманов и крестьянская дочь девица с. Осколковского Параскева емельянова Постникова
Смерть
Неизвестно