Сюндюков Василий Еремеев
мужской, родился 1752
умер 1820
МатьАвдотья Кирилова1716 г.р.
ОтецЕремей Осипов (Ирмакай Михайлов)1715 г.р.
Дети
Сюндюков Емельян Васильевич1774 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Еремей Осипов (Ирмакай Михайлов)
Мать: Авдотья Кирилова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Сюндюков Иван Переселенец 1 Васильевич
Мать ребёнка: Арина Степанова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Сюндюков Емельян Васильевич
Мать ребёнка: Арина Степанова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Сюндюков Степан Рекрут Васильевич
Мать ребёнка: Арина Степанова
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Арина Степанова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Арина Степанова
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Сюндюков) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Арина Степанова
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Арина Степанова
Смерть
1820