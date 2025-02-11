Сюндюков Василий Еремеев 1752 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюков Василий Еремеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1752

умер 1820

Мать
Авдотья Кирилова1716 г.р.
Отец
Еремей Осипов (Ирмакай Михайлов)1715 г.р.
Дети
Сюндюков Иван Переселенец 1 Васильевич1768 г.р.
Сюндюков Емельян Васильевич1774 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Еремей Осипов (Ирмакай Михайлов)

Мать: Авдотья Кирилова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Сюндюков Иван Переселенец 1 Васильевич

Мать ребёнка: Арина Степанова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Сюндюков Емельян Васильевич

Мать ребёнка: Арина Степанова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Сюндюков Степан Рекрут Васильевич

Мать ребёнка: Арина Степанова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Сюндюков Иван 2 Васильев

Мать ребёнка: Арина Степанова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Сюндюков Егор Васильевич

Мать ребёнка: Арина Степанова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Сюндюков) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Арина Степанова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Сюндюков Илья Васильевич

Мать ребёнка: Арина Степанова

Смерть
1820

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