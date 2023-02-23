Арина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Сюндюков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сюндюков Василий Еремеев

Рождение ребёнка
1774

Сын: Сюндюков Емельян Васильевич

Отец ребёнка: Сюндюков Василий Еремеев

Рождение ребёнка
1784

Сын: Сюндюков Степан Васильевич

Отец ребёнка: Сюндюков Василий Еремеев

Рождение ребёнка
1788

Сын: Сюндюков Иван Васильев

Отец ребёнка: Сюндюков Василий Еремеев

Рождение ребёнка
1792

Сын: Сюндюков Егор Васильевич

Отец ребёнка: Сюндюков Василий Еремеев

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Сюндюков Василий Еремеев

Рождение ребёнка
1796

Сын: Сюндюков Илья Васильевич

Отец ребёнка: Сюндюков Василий Еремеев

Смерть
Неизвестно
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