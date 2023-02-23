Арина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Сюндюков Василий Еремеев
Рождение ребёнка
1774
Сын: Сюндюков Емельян Васильевич
Отец ребёнка: Сюндюков Василий Еремеев
Рождение ребёнка
1784
Сын: Сюндюков Степан Васильевич
Отец ребёнка: Сюндюков Василий Еремеев
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Сюндюков Василий Еремеев
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Сюндюков Василий Еремеев
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Сюндюков Василий Еремеев
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Сюндюков Василий Еремеев
Смерть
Неизвестно