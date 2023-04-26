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Сюндюков Илья Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

1752 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Сюндюков Василий Еремеев

Мать: Арина Степанова

Смерть
1814