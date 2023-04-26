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Сюндюков Илья Васильевич
Сюндюков Илья Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1796
Дата смерти
1814
Пол
Мужской
Отец
Сюндюков Василий Еремеев
1752 г.р.
Мать
Арина Степанова
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец:
Сюндюков Василий Еремеев
Мать:
Арина Степанова
Смерть
1814
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