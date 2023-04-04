Угримов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Угримова (Кожевникова) Надежда Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Угримов Игорь
Мать ребёнка: Угримова (Кожевникова) Надежда Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Угримова) Надежда
Мать ребёнка: Угримова (Кожевникова) Надежда Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
профессор электротехники
Развод
Около 1920
Смерть
Неизвестно