Угримов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угримов Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Угримов Иван Александрович

Мать: Угримова (Долгово-Сабурова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Угримова (Кожевникова) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угримов Игорь

Мать ребёнка: Угримова (Кожевникова) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Угримова) Надежда

Мать ребёнка: Угримова (Кожевникова) Надежда Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угримова (Кожевникова) Надежда Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
профессор электротехники
Развод
Около 1920

Жена: Угримова (Кожевникова) Надежда Александровна

Смерть
Неизвестно

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