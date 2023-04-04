Угримова (Долгово-Сабурова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угримова (Долгово-Сабурова) Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Угримов Александр Иванович

Отец ребёнка: Угримов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Угримов Борис

Отец ребёнка: Угримов Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1902
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