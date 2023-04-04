Угримова (Долгово-Сабурова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Угримов Александр Иванович
Отец ребёнка: Угримов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Угримов Борис
Отец ребёнка: Угримов Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1902