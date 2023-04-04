Угримова (Кожевникова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угримова (Кожевникова) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожевников Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Угримов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угримов Игорь

Отец ребёнка: Угримов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Угримова) Надежда

Отец ребёнка: Угримов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угримов Борис

Развод
Около 1920

Муж: Угримов Борис

Смерть
Неизвестно

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