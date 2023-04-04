Угримова (Кожевникова) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кожевников Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Угримов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Угримов Игорь
Отец ребёнка: Угримов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Угримова) Надежда
Отец ребёнка: Угримов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Угримов Борис
Развод
Около 1920
Муж: Угримов Борис
Смерть
Неизвестно