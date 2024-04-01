Богунов Степан Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогунов Степан Георгиевич

Богунов Степан Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1909

Отец: Богунов Георгий Семенов

Мать: Богунова Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.1934

Дочь: Раиса Степановна

Мать ребёнка: Богунова Анна Максимовна?

Рождение ребёнка
По 1937

Сын: Богунов Кто То Степанович

Мать ребёнка: Богунова Анна Максимовна?

Рождение ребёнка
По 1939

Сын: Богунов(а) Кто То Степановна

Мать ребёнка: Богунова Анна Максимовна?

Военная служба
23.07.1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богунова Анна Максимовна?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close