Богунов Степан Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1909
Отец: Богунов Георгий Семенов
Рождение ребёнка
26.05.1934
Дочь: Раиса Степановна
Мать ребёнка: Богунова Анна Максимовна?
Рождение ребёнка
По 1937
Сын: Богунов Кто То Степанович
Мать ребёнка: Богунова Анна Максимовна?
Рождение ребёнка
По 1939
Сын: Богунов(а) Кто То Степановна
Мать ребёнка: Богунова Анна Максимовна?
Военная служба
23.07.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно