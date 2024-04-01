Богунов Георгий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1879
Бракосочетание
17.04.1906
м. 26 ж. 18
Рождение ребёнка
04.02.1907
Мать ребёнка: Богунова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.1908
Мать ребёнка: Богунова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
29.12.1909
Сын: Богунов Степан Георгиевич
Мать ребёнка: Богунова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1914
Сын: Богунов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Богунова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
11.07.1931
Мать ребёнка: Богунова Марфа Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Трубач
Смерть
Неизвестно