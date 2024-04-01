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Богунов Георгий Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1879

Отец: Богунов Симеон Васильевич

Мать: Колкова 1, Богунова 2 Анастасия Георгиева

Бракосочетание
17.04.1906

Жена: Богунова Акилина Ивановна

м. 26 ж. 18
Рождение ребёнка
04.02.1907

Сын: Богунов Николай Георгиев

Мать ребёнка: Богунова Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
18.03.1908

Сын: Богунов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Богунова Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
29.12.1909

Сын: Богунов Степан Георгиевич

Мать ребёнка: Богунова Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1914

Сын: Богунов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Богунова Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
11.07.1931

Сын: Богунов Иван Егорович

Мать ребёнка: Богунова Марфа Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богунова Марфа Васильевна

Военная служба
Неизвестно
Трубач
Смерть
Неизвестно
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