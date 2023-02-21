Искалин Фёдор Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Искалин Фёдор Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.02.1888

Жена: Искалина Графена Ефимовна

Дьячки Иларион Толстухин и Антип Кокорев Жених - 1 брак
Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Искалина Графена Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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