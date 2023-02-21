Искалин Фёдор Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.02.1888
Дьячки Иларион Толстухин и Антип Кокорев Жених - 1 брак
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Искалина Графена Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно