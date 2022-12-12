Искалина (Бударникова) Графена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Искалина (Бударникова) Графена Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.02.1888

Муж: Искалин Фёдор Емельянович

Дьячки Иларион Толстухин и Антип Кокорев Жених - 1 брак
Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Искалин Фёдор Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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