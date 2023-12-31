Агрипина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1883 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ходакова Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Игнатьев Афанасий Яковлевич

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
21.10.1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
30.07.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
22.06.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
02.03.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
06.07.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Афанасий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Афанасий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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