Агрипина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ходакова Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Игнатьев Афанасий Яковлевич
Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1884
Рождение ребёнка
21.10.1885
Рождение ребёнка
Около 1887
Рождение ребёнка
30.07.1889
Рождение ребёнка
22.06.1891
Рождение ребёнка
02.03.1896
Рождение ребёнка
06.07.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно