Игнатьев Афанасий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Афанасий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1814 г.р.

Мать

Около 1813 г.р.

Жена

Дети

1883 г.р.
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Добавил:

ОМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатьев Яков Яковлев

Мать: Ирина Гавриловна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ходакова Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
21.10.1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
30.07.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
22.06.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
02.03.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
06.07.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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