Ходакова (Игнатьева) Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходакова (Игнатьева) Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

04.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Игнатьев Афанасий Яковлевич

Мать: Агрипина Васильевна

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.11.1908

Дочь: Плотникова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Ходаков Александр Макаров

Рождение ребёнка
31.10.1912

Дочь: Ходакова Параскева Александровна

Отец ребёнка: Ходаков Александр Макаров

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.05.1915

Сын: Ходаков Яков Александрович

Отец ребёнка: Ходаков Александр Макаров

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ходаков Яков Александрович

Отец ребёнка: Ходаков Александр Макаров

Рождение ребёнка
05.06.1917

Сын: Ходаков Павел Александрович

Отец ребёнка: Ходаков Александр Макаров

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.10.1918

Дочь: Таисия Александровна

Отец ребёнка: Ходаков Александр Макаров

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.09.1919

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Ходаков Александр Макаров

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Ходаков Александр Макаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Александр Макаров

Смерть
04.06.1968
Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
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