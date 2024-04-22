Ходакова (Игнатьева) Екатерина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти04.06.1968
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Игнатьев Афанасий Яковлевич
Мать: Агрипина Васильевна
Рождение ребёнка
30.11.1908
Дочь: Плотникова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Ходаков Александр Макаров
Рождение ребёнка
31.10.1912
Дочь: Ходакова Параскева Александровна
Отец ребёнка: Ходаков Александр Макаров
Рождение ребёнка
29.05.1915
Сын: Ходаков Яков Александрович
Отец ребёнка: Ходаков Александр Макаров
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ходаков Яков Александрович
Отец ребёнка: Ходаков Александр Макаров
Рождение ребёнка
05.06.1917
Сын: Ходаков Павел Александрович
Отец ребёнка: Ходаков Александр Макаров
Рождение ребёнка
08.10.1918
Дочь: Таисия Александровна
Отец ребёнка: Ходаков Александр Макаров
Рождение ребёнка
23.09.1919
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Ходаков Александр Макаров
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Ходаков Александр Макаров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.1968