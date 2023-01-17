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Дронов Давид Емельянов

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Место рождения

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Дронов Емельян Алексеев

Мать: не указана

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Дронов Федор Давидов

Мать ребёнка: Дронова Марина Иванова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Дронов Павел Давидов

Мать ребёнка: Дронова Марина Иванова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Федосия Давидова

Мать ребёнка: Дронова Марина Иванова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Екатерина Давыдова

Мать ребёнка: Дронова Марина Иванова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова Марина Иванова

Смерть
Неизвестно
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