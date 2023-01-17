Дронов Давид Емельянов
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Дронов Емельян Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Дронов Федор Давидов
Мать ребёнка: Дронова Марина Иванова
Рождение ребёнка
1876
Сын: Дронов Павел Давидов
Мать ребёнка: Дронова Марина Иванова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Федосия Давидова
Мать ребёнка: Дронова Марина Иванова
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Екатерина Давыдова
Мать ребёнка: Дронова Марина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дронова Марина Иванова
Смерть
Неизвестно