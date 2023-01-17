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Дронов Федор Давидов

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Место рождения

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Дронов Давид Емельянов

Мать: Дронова Марина Иванова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Дронов Андрей Федорович

Мать ребёнка: Дронова Марина Акимова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Дронова Марина Акимова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Гликерия Федоровна

Мать ребёнка: Дронова Марина Акимова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Дронова Марина Акимова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова Марина Акимова

Смерть
Неизвестно
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