Дронов Федор Давидов
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Дронов Давид Емельянов
Мать: Дронова Марина Иванова
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Дронова Марина Акимова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Дронова Марина Акимова
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Гликерия Федоровна
Мать ребёнка: Дронова Марина Акимова
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Дронова Марина Акимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дронова Марина Акимова
Смерть
Неизвестно