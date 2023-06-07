(Лётова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лётова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

После 1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Лётов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Лётов Николай Семенович

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Лётов Николай Семенович

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лётов Николай Семенович

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1940

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Лётов Николай Семенович

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1940
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Егорьевский райархив Моск. области, ф. 204, оп.1, д.7 Похоз. кн. Тимшино 1940
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лётов Николай Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1947
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