(Лётова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиПосле 1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Сын: Лётов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Лётов Николай Семенович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Лётов Николай Семенович
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лётов Николай Семенович
Рождение ребёнка
15.01.1940
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Лётов Николай Семенович
Место жительства
1940
Егорьевский райархив Моск. области, ф. 204, оп.1, д.7 Похоз. кн. Тимшино 1940
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1947