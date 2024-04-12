Лётов Николай Семенович
Место рождения
Дата рождения21.07.1910
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1910
Отец: Лётов Семен Васильевич
Мать: Лётова Татьяна Тимофеева
Рождение ребёнка
1930
Сын: Лётов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
15.01.1940
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Место жительства
1940
Егорьевский райархив Моск. области, ф. 204, оп.1, д.7 Похоз. кн. Тимшино 1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петровна
Смерть
1941
Причина смерти: Пропал без вести