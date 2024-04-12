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Лётов Николай Семенович

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

21.07.1910

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1910

Отец: Лётов Семен Васильевич

Мать: Лётова Татьяна Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Лётов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Анна Петровна

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Петровна

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1940

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1940
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Егорьевский райархив Моск. области, ф. 204, оп.1, д.7 Похоз. кн. Тимшино 1940
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Петровна

Смерть
1941
Причина смерти: Пропал без вести
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