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Павел Флоров

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1777

Дата смерти

23.05.1807

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Флор Гаврилов

Мать: Дария Демидова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.01.1800

Жена: Ирина Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.07.1801

Сын: Евдоким Павлов

Мать ребёнка: Ирина Афанасиева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1802

Сын: Мина Павлов

Мать ребёнка: Ирина Афанасиева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Герасим Павлов

Мать ребёнка: Ирина Афанасиева

Смерть
23.05.1807
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