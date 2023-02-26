Павел Флоров
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1777
Дата смерти23.05.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Флор Гаврилов
Мать: Дария Демидова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.01.1800
Жена: Ирина Афанасиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.07.1801
Сын: Евдоким Павлов
Мать ребёнка: Ирина Афанасиева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1802
Сын: Мина Павлов
Мать ребёнка: Ирина Афанасиева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Герасим Павлов
Мать ребёнка: Ирина Афанасиева
Смерть
23.05.1807