Евдокия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1821

Муж: Григорьев Анисим Григорьевич

Рождение ребёнка
20.09.1822

Сын: Михайла Анисимович

Отец ребёнка: Григорьев Анисим Григорьевич

Дмитровское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
27.11.1823

Дочь: Варвара Анисимовна

Отец ребёнка: Григорьев Анисим Григорьевич

Дмитровское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
20.05.1828

Дочь: Григорьева Елена Анисимовна

Отец ребёнка: Григорьев Анисим Григорьевич

Рождение ребёнка
25.09.1829

Сын: Григорьев Иван Анисимович

Отец ребёнка: Григорьев Анисим Григорьевич

Дмитровское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
05.05.1831

Сын: Григорьев Николай Анисимович

Отец ребёнка: Григорьев Анисим Григорьевич

Дмитровское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
25.12.1836

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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