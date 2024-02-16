Евдокия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1821
Рождение ребёнка
20.09.1822
Сын: Михайла Анисимович
Отец ребёнка: Григорьев Анисим Григорьевич
Рождение ребёнка
27.11.1823
Дочь: Варвара Анисимовна
Отец ребёнка: Григорьев Анисим Григорьевич
Рождение ребёнка
20.05.1828
Дочь: Григорьева Елена Анисимовна
Отец ребёнка: Григорьев Анисим Григорьевич
Рождение ребёнка
25.09.1829
Сын: Григорьев Иван Анисимович
Отец ребёнка: Григорьев Анисим Григорьевич
Рождение ребёнка
05.05.1831
Сын: Григорьев Николай Анисимович
Отец ребёнка: Григорьев Анисим Григорьевич
Рождение ребёнка
25.12.1836
Дочь: Варвара
Смерть
Неизвестно