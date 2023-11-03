Григорьев Анисим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Анисим Григорьевич

Григорьев Анисим Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: ГРИГОРИЙ Ануфриевич

Мать: Агафья Михайловна

Бракосочетание
11.11.1821

Жена: Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
20.09.1822

Сын: Михайла Анисимович

Мать ребёнка: Евдокия Савельевна

Дмитровское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Варвара Анисимовна

Мать ребёнка: Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
?.09.1829

Сын: Григорьев Иван Анисимович

Мать ребёнка: Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
05.05.1831

Сын: Григорьев Николай Анисимович

Мать ребёнка: Евдокия Савельевна

Дмитровское, Красногорск, Московская область
Призыв на военную службу
1831
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close