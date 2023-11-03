Григорьев Анисим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: ГРИГОРИЙ Ануфриевич
Мать: Агафья Михайловна
Бракосочетание
11.11.1821
Жена: Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
20.09.1822
Сын: Михайла Анисимович
Мать ребёнка: Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Варвара Анисимовна
Мать ребёнка: Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
?.09.1829
Сын: Григорьев Иван Анисимович
Мать ребёнка: Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
05.05.1831
Сын: Григорьев Николай Анисимович
Мать ребёнка: Евдокия Савельевна
Призыв на военную службу
1831
Смерть
Неизвестно