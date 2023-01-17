Вилкова Анна Бычкова
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти16.06.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Бычков Даниил Петрович
Бракосочетание
25.10.1881
Рождение ребёнка
06.08.1883
Отец ребёнка: Вилков Николай Емельянович
Рождение ребёнка
01.11.1884
Дочь: Макарова Анастасия Вилкова
Отец ребёнка: Вилков Николай Емельянович
Рождение ребёнка
01.11.1884
Дочь: Орешина Зиновия Вилкова
Отец ребёнка: Вилков Николай Емельянович
Рождение ребёнка
28.03.1887
Отец ребёнка: Вилков Николай Емельянович
Рождение ребёнка
15.06.1888
Дочь: Акилина Николаевна
Отец ребёнка: Вилков Николай Емельянович
Смерть
16.06.1888
умерла во время родов