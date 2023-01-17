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Вилкова Анна Бычкова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

16.06.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Бычков Даниил Петрович

Мать: Бычкова Анастасия Иудовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.10.1881

Муж: Вилков Николай Емельянович

Рождение ребёнка
06.08.1883

Сын: Вилков Максим Николаевич

Отец ребёнка: Вилков Николай Емельянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1884

Дочь: Макарова Анастасия Вилкова

Отец ребёнка: Вилков Николай Емельянович

Рождение ребёнка
01.11.1884

Дочь: Орешина Зиновия Вилкова

Отец ребёнка: Вилков Николай Емельянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1887

Сын: Вилков Иосиф Николаевич

Отец ребёнка: Вилков Николай Емельянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1888

Дочь: Акилина Николаевна

Отец ребёнка: Вилков Николай Емельянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.06.1888
умерла во время родов
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