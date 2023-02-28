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Бычков Даниил Петрович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Бычков Петр Аникиевич

Мать: Бычкова Мария Трофимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.02.1859

Жена: Бычкова Анастасия Иудовна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Вилкова Анна Бычкова

Мать ребёнка: Бычкова Анастасия Иудовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1868

Сын: Бычков Никита Данилович

Мать ребёнка: Бычкова Анастасия Иудовна

Рождение ребёнка
09.10.1871

Сын: Бычков Логин Данилович

Мать ребёнка: Бычкова Анастасия Иудовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.05.1874

Сын: Бычков Сидор Данилович

Мать ребёнка: Бычкова Анастасия Иудовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.05.1874

Сын: Бычков Епифан Данилович

Мать ребёнка: Бычкова Анастасия Иудовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.04.1881

Сын: Бычков Иван Данилович

Мать ребёнка: Бычкова Анастасия Иудовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.11.1884

Дочь: Екатерина Даниловна

Мать ребёнка: Бычкова Ефимия Лаврентьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.?.1884

Жена: Бычкова Ефимия Лаврентьевна

Смерть
1908
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