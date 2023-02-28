Бычков Даниил Петрович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Бычков Петр Аникиевич
Мать: Бычкова Мария Трофимовна
Бракосочетание
13.02.1859
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Вилкова Анна Бычкова
Мать ребёнка: Бычкова Анастасия Иудовна
Рождение ребёнка
29.03.1868
Мать ребёнка: Бычкова Анастасия Иудовна
Рождение ребёнка
09.10.1871
Мать ребёнка: Бычкова Анастасия Иудовна
Рождение ребёнка
05.05.1874
Мать ребёнка: Бычкова Анастасия Иудовна
Рождение ребёнка
05.05.1874
Мать ребёнка: Бычкова Анастасия Иудовна
Рождение ребёнка
11.04.1881
Мать ребёнка: Бычкова Анастасия Иудовна
Рождение ребёнка
16.11.1884
Дочь: Екатерина Даниловна
Мать ребёнка: Бычкова Ефимия Лаврентьевна
Бракосочетание
16.?.1884
Смерть
1908