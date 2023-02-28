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Бычкова Ефимия Лаврентьевна

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1884

Дочь: Екатерина Даниловна

Отец ребёнка: Бычков Даниил Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.?.1884

Муж: Бычков Даниил Петрович

Смерть
Неизвестно
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