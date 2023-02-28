Бычкова Ефимия Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1884
Дочь: Екатерина Даниловна
Отец ребёнка: Бычков Даниил Петрович
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.?.1884
Смерть
Неизвестно