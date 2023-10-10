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Бычков Петр Аникиевич

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Бычков Аникий Иосифович

Мать: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Бычков Даниил Петрович

Мать ребёнка: Бычкова Мария Трофимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Устинья Петровна

Мать ребёнка: Бычкова Мария Трофимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Бычков Ион Петрович

Мать ребёнка: Бычкова Мария Трофимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Бычков Харитон Петрович

Мать ребёнка: Бычкова Анна Артемьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.?.1851

Жена: Бычкова Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Вилкова Евдокия Бычкова

Мать ребёнка: Бычкова Анна Артемьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Платонова Гликерия Бычкова

Мать ребёнка: Бычкова Анна Артемьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Агафья Петровна

Мать ребёнка: Бычкова Анна Артемьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1862

Сын: Бычков Григорий Петрович

Мать ребёнка: Бычкова Анна Артемьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Мария Трофимовна

Смерть
До 1903
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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