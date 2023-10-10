Бычков Петр Аникиевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиДо 1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Бычков Аникий Иосифович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Бычкова Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Устинья Петровна
Мать ребёнка: Бычкова Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Бычков Ион Петрович
Мать ребёнка: Бычкова Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Бычкова Анна Артемьевна
Бракосочетание
07.?.1851
Жена: Бычкова Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Вилкова Евдокия Бычкова
Мать ребёнка: Бычкова Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Платонова Гликерия Бычкова
Мать ребёнка: Бычкова Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Агафья Петровна
Мать ребёнка: Бычкова Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
23.09.1862
Мать ребёнка: Бычкова Анна Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Мария Трофимовна
Смерть
До 1903